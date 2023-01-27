Пьяный омич в вечерний час пик утроил ДТП в Чкаловском поселке

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Пьяный омич за рулем «Лады Калины» вылетел на встречку и врезался в Geely. ДТП произошло 26 января около шести часов вечера в Чкаловском поселке, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
Предварительно установили, что 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по путепроводу со стороны проспекта Космический в направлении улицы Лизы Чайкиной, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного, где столкнулся с Geely, которым управлял 42-летний мужчина.
В результате ДТП, 10-летней девочке, ехавшей в Geely понадобилась помощь врачей.