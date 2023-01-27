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Пьяный омич в вечерний час пик утроил ДТП в Чкаловском поселке

27 января 2023, 02:26
Фото: Госавтоинспекция Омской области
В результате аварии понадобилась медицинская помощь 10-летней девочке.

Пьяный омич за рулем «Лады Калины» вылетел на встречку и врезался в Geely. ДТП произошло 26 января около шести часов вечера в Чкаловском поселке, сообщили в пресс-службе  Госавтоинспекции Омской области.

Предварительно установили, что 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по путепроводу со стороны проспекта Космический в направлении улицы Лизы Чайкиной, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного, где столкнулся с  Geely, которым управлял 42-летний мужчина.

В результате ДТП, 10-летней девочке, ехавшей в Geely понадобилась помощь врачей.

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#Авария#ДТП#Происшествия#Омск#Евгений Игишев
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