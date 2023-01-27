Пьяный омич в вечерний час пик утроил ДТП в Чкаловском поселке

Предварительно установили, что 60-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по путепроводу со стороны проспекта Космический в направлении улицы Лизы Чайкиной, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного, где столкнулся с Geely, которым управлял 42-летний мужчина.



В результате ДТП, 10-летней девочке, ехавшей в Geely понадобилась помощь врачей.