Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам

Через метеорный поток Урсиды Земля проходит с 17 по 27 декабря, и пик звездопада приходится часто на зимнее солнцестояние. Этот год не стал исключением. В ночь с 21 по 22 декабря омичи смогут полюбоваться одним из красивейших из атмосферных явлений. И отпраздновать астрономический Новый год.
Урсиды, конечно, не такие быстрые и многочисленные, как ноябрьские Геминиды. В последние годы, как сообщают в московском планетарии, активность звездопада была около 10 метеоров в час. Хотя в некоторые годы отмечалось и в десять раз больше. Входят в атмосферу кусочки кометы Туттля на скорости около 33 км/с.
Город55 обратился за комментарием к главному омскому астроному — Владимиру Крупко. Он сообщил, что в этом году поток будет слабый, в городе и вовсе незаметный. Чтобы полюбоваться красотой, нужно будет удалиться от Омска километров на 50, и ближе к утру. Астроном подсказал, что в Омской области больше всего мест со слабым световым загрязнением по Муромцевскому тракту.
Напомним, в конце ноября — начале декабря омичи могли наблюдать сильнейший звездопад в году — Геминиды.