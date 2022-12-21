Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам

Город55 обратился за комментарием к главному омскому астроному — Владимиру Крупко. Он сообщил, что в этом году поток будет слабый, в городе и вовсе незаметный. Чтобы полюбоваться красотой, нужно будет удалиться от Омска километров на 50, и ближе к утру. Астроном подсказал, что в Омской области больше всего мест со слабым световым загрязнением по Муромцевскому тракту.