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Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи в астрономический Новый год смогут полюбоваться звездопадом

Пик метеорного потока Урсиды. Омичи могут отпраздновать астрономический Новый год, наблюдая звездопад.

Через метеорный поток Урсиды Земля проходит с 17 по 27 декабря, и пик звездопада приходится часто на зимнее солнцестояние. Этот год не стал исключением. В ночь с 21 по 22 декабря омичи смогут полюбоваться одним из красивейших из атмосферных явлений. И отпраздновать астрономический Новый год.

Урсиды, конечно, не такие быстрые и многочисленные, как ноябрьские Геминиды. В последние годы, как сообщают в московском планетарии, активность звездопада была около 10 метеоров в час. Хотя в некоторые годы отмечалось и в десять раз больше. Входят в атмосферу кусочки кометы Туттля на скорости около 33 км/с.

Город55 обратился за комментарием к главному омскому астроному — Владимиру Крупко. Он сообщил, что в этом году поток будет слабый, в городе и вовсе незаметный. Чтобы полюбоваться красотой, нужно будет удалиться от Омска километров на 50, и ближе к утру. Астроном подсказал, что в Омской области больше всего мест со слабым световым загрязнением по Муромцевскому тракту.

Напомним, в конце ноября — начале декабря омичи могли наблюдать сильнейший звездопад в году — Геминиды.

Фото: скриншот сайта московского планетария
#Общество#Город#Атмосферные явления#Небо#Планетарий#Новости#Омская область#Омск#Владимир Крупко#Астроном#Дарья Зыкова
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