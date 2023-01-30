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Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ

30 января 2023, 04:59
Фото: 1MI

Депутат Госдумы Хинштейн высказался об «отмене радуги»

Депутат прокомментировал излишнюю аккуратность при соблюдении запрета на пропаганду ЛГБТ.

В своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал переименование театрального фестиваля «Радуга», который проходит в Санкт-Петербурге. Оказалось, что руководитель Светлана Лаврецова решила действовать " на опережение», чтобы не попасть под закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Мы наблюдаем, до какого маразма это (запрет на пропаганду ЛГБТ) доходит в окружающей реальности». Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не «кастрированный» символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет», — отозвался о происходящем Александр Хинштейн.

Он добавил, что в России работает множество организаций под названием «Радуга», в том числе книжное издательство, ювелирная, текстильная, трикотажная, мебельная фабрики. Вопрос о том, пропагандирует ли это название ЛГБТ, никогда не ставился.

«Не реализация наших законов доходит „до маразма“. До маразма их доводят именно подобные шаги, как в истории с переименованием фестиваля, отчасти смахивающей на хэппенинг», — подчеркнул Хинштейн.

Депутат отметил, что готов дополнительно разъяснить нюансы закона, если руководство фестиваля этого захочет.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест нелестно отозвался о проекте новой инсталляции в центре Омска. Там планировали установить разноцветных голубей из бетона, но мэр усмотрел в этом пропаганду ЛГБТ.

Мэр Омска отправил на доработку идею с радужными голубями на набережной
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Лгбт#Пропаганда лгбт#Радуга#Омская область#Александр Хинштейн#Сергей шелест
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