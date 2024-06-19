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Радуга

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2024
Проблемы с пожарной безопасностью. В Омске опечатали центр помощи детям «Радуга»
19 июня, 07:34
2023
Дополнительные утренние рейсы. В Омске автобус № 110 поедет по удлиненному маршруту
Схема движения изменится с 7 ноября.
3 ноября 2023, 04:47
«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ*
Директор благотворительной организации считает, что логотип центра не имеет ничего общего с символикой ЛГБТ*.
31 января 2023, 07:52
Радугу не отменяют: Хинштейн высказался о «маразме» из-за запрета пропаганды ЛГБТ*
30 января 2023, 04:59

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