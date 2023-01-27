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Posted Сегодня, 03:56

Published Сегодня, 03:56

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»

27 января 2023, 03:56
Фото: gdrive-arena.ru
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Последний раз нарушения у хоккейного клуба находили в 2016 году.

Управление министерства юстиции по Омской области проверит хоккейный клуб «Авангард». Как стало известно Городу55, ведомство выяснит, нет ли у некоммерческой организации нарушений в расходовании средств и использовании имущества.

«Задачами настоящей проверки являются: изучение порядка управления в организации и осуществления ей мероприятий, направленных на реализацию уставных целей, в том числе поступления и расходования денежных средств и использованию иного имущества; предупреждение, выявление и пресечение нарушений организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Управления», — говорится в документе проверки.

Стоить заметить, что некоммерческие организации проходят проверку ежегодно. Последний раз нарушения у ХК «Авангард» были в 2016 году. Выявили,  что «положения устава не соответствуют требованиям законодательства РФ».

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#Евгений Игишев#Омск#Авангард#Авангард хоккей
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