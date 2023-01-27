Куда уходят деньги. Минюст проверит траты омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Управление министерства юстиции по Омской области проверит хоккейный клуб «Авангард». Как стало известно Городу55, ведомство выяснит, нет ли у некоммерческой организации нарушений в расходовании средств и использовании имущества.
«Задачами настоящей проверки являются: изучение порядка управления в организации и осуществления ей мероприятий, направленных на реализацию уставных целей, в том числе поступления и расходования денежных средств и использованию иного имущества; предупреждение, выявление и пресечение нарушений организацией требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Управления», — говорится в документе проверки.
Стоить заметить, что некоммерческие организации проходят проверку ежегодно. Последний раз нарушения у ХК «Авангард» были в 2016 году. Выявили, что «положения устава не соответствуют требованиям законодательства РФ».