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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

За три недели января омичи перевели мошенникам почти 20 миллионов рублей

Сегодня, 03:48
Фото: 1MI
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Жертвами кибераферистов стали 140 человек

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в регионе за три месяца января жертвами хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали 140 человек. Сумма ущерба составила 19,5 млн рублей.

«За минувшую неделю текущего года потерпевшими от действий дистанционных мошенников стали 23 гражданина, которым причинен ущерб на сумму 5,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе, доверившись телефонным мошенникам, житель Омска лишился больше одного миллиона рублей. Звонивший аферист представился сотрудником «Федеральной службы безопасности по финансовой безопасности»

Прокуратура Омской области напоминает о необходимости быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами уверяют вас предоставить им реквизиты банковских карт и счетов.

Омич перевел телефонным мошенникам больше миллиона рублей и чуть не лишился квартиры
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Мошенники#Прокуратура
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