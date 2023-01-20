В Омском доме ребенка из-за дыма эвакуировали людей

18 января 2023 года в специализированном отделении № 1 БУЗОО «Специализированный дом ребенка» сработала пожарная сигнализация, об этом сообщают в прокуратуре Омска.

Сотрудники учреждения обнаружили задымление в электрощитовой и смогли самостоятельного его устранить до приезда пожарных. Одновременно с этим шла эвакуация детей и персонала. Сотрудники МЧС по прибытию обследовали здание и вернули всех эвакуированных в помещение. Пострадавших нет, материальный ущерб не причинен.

Прокурор Кировского административного округа на месте происшествия установил, что задымление произошло из-за оплавления подводящего кабеля к распределительному щиту. Органы прокуратуры устанавливают все обстоятельства, после чего дадут правовую оценку.