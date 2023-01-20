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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Омском доме ребенка из-за дыма эвакуировали людей

Сегодня, 11:01
Фото: Город55
На месте работал прокурор Кировского административного округа.
18 января 2023 года в специализированном отделении № 1 БУЗОО «Специализированный дом ребенка» сработала пожарная сигнализация, об этом сообщают в прокуратуре Омска. 
 
Сотрудники учреждения обнаружили задымление в электрощитовой и смогли самостоятельного его устранить до приезда пожарных. Одновременно с этим шла эвакуация детей и персонала. Сотрудники МЧС по прибытию обследовали здание и вернули всех эвакуированных в помещение. Пострадавших нет, материальный ущерб не причинен.
 
Прокурор Кировского административного округа на месте происшествия установил, что задымление произошло из-за оплавления подводящего кабеля к распределительному щиту. Органы прокуратуры устанавливают все обстоятельства, после чего дадут правовую оценку.
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области
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