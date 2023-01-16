Омские спасатели рассказали новые подробности жуткого пожара, где погибли трое детей

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали новые подробности страшного пожара в Павлоградском районе, где погибли женщина с тремя детьми.
Пожар заметили соседи, и на место направили две пожарные машины и семь спасателей. Также тушить пожар отправилась добровольная пожарная команда «Колос». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и веранду охватил открытый огонь. В постройке к этому моменту уже обрушилась кровля.
За шесть минут спасатели локализовали пожар, а ликвидация заняла 46 минут. Площадь пожара составила 100 кв. м. После тушения на месте нашли четыре тела, три из которых — детские.
Дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара. Расследование пожара взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
В ведомстве отметили, что ночные пожары — максимально опасные, особенно зимой. В это время происходит перекал печей, замыкание электропроводки и возгорания от искры.
«Все начинается с искры, нагрева, происходит тление, выделяется едкий и губительный дым. Потом возникает пожар. В ночные часы, когда люди спят, в таких условиях они получают смертельное отравление продуктами горения», — поделился начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Максим Новиков.
Для защиты от таких пожаров спасатели советуют устанавливать пожарные извещатели, которые улавливают дым и громким звуком извещают жильцов о возгорании.