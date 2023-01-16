Омские спасатели рассказали новые подробности жуткого пожара, где погибли трое детей

Пожар заметили соседи, и на место направили две пожарные машины и семь спасателей. Также тушить пожар отправилась добровольная пожарная команда «Колос». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и веранду охватил открытый огонь. В постройке к этому моменту уже обрушилась кровля.