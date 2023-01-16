Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Омские спасатели рассказали новые подробности жуткого пожара, где погибли трое детей

Сегодня, 07:27
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
На месте работают не только следователи, но и сотрудники регионального МЧС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали новые подробности страшного пожара в Павлоградском районе, где погибли женщина с тремя детьми.

Пожар заметили соседи, и на место направили две пожарные машины и семь спасателей. Также тушить пожар отправилась добровольная пожарная команда «Колос».  На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и веранду охватил открытый огонь. В постройке к этому моменту уже обрушилась кровля.

За шесть минут спасатели локализовали пожар, а ликвидация заняла 46 минут. Площадь пожара составила 100 кв. м.  После тушения на месте нашли четыре тела, три из которых — детские.

Дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара. Расследование пожара взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о пожаре, где погибла омичка и трое детей
Узнать подробнее

В ведомстве отметили, что ночные пожары — максимально опасные, особенно зимой. В это время происходит перекал печей, замыкание электропроводки и возгорания от искры.

«Все начинается с искры, нагрева, происходит тление, выделяется едкий и губительный дым. Потом возникает пожар. В ночные часы, когда люди спят, в таких условиях они получают смертельное отравление продуктами горения», — поделился начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Максим Новиков.

Для защиты от таких пожаров спасатели советуют устанавливать пожарные извещатели, которые улавливают дым и громким звуком извещают жильцов о возгорании.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Следователи#Пожары#Спасатели#Погибшие в пожаре
Подпишитесь
Омскому КМХЦ вчинили иск на 90 миллионов рублей
Сегодня, 11:06
Помыться не получится. Горожан предупредили об отключении воды в центре Омска
Сегодня, 08:39
Жестокость или каприз? Омский минздрав рассказал, почему ребенок в больнице голодал
Сегодня, 07:42
В Омске в 2022 году цены на землю за городом упали в 6 раз
Сегодня, 10:31
Уборка снега и грязи. Омские дороги пополнятся круглогодичной спецтехникой
Сегодня, 10:43
В Омской области похоронят погибшего на специальной военной операции
Сегодня, 07:13