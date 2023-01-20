В Омске водитель на легковушке протаранил пассажирский автобус

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
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Updated Сегодня, 02:57
Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, на улице Енисейской вчера вечером, 19 января, легковушка врезалась в пассажирский автобус, полный людей.
Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Mazda ехал по Енисейской и при повороте налево не пропустил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №21. В салоне в момент ДТП находилось 20 пассажиров, одному из них потребовалась помощь врачей.
По факту аварии проводится проверка.
Еще одна авария с участием общественного транспорта произошла вчера в Называевском районе. В ДТП пострадал 15-летний подросток. Его сбил автобус.