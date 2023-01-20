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Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:57

Updated Сегодня, 02:57

В Омске водитель на легковушке протаранил пассажирский автобус

Сегодня, 02:46
Фото: 1MI
На улице Енисейской легковушка врезалась в пассажирский автобус, полный людей. Одному из пассажиров потребовалась помощь врачей.

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, на улице Енисейской вчера вечером, 19 января, легковушка врезалась в пассажирский автобус, полный людей.

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Mazda ехал по Енисейской и при повороте налево не пропустил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №21. В салоне в момент ДТП находилось 20 пассажиров, одному из них потребовалась помощь врачей.

По факту аварии проводится проверка.

Еще одна авария с участием общественного транспорта произошла вчера в Называевском районе. В ДТП пострадал 15-летний подросток. Его сбил автобус.

Водитель автобуса в Омской области сбил подростка и покинул место ДТП
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#ДТП#Авария
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