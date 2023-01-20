В Омске водитель на легковушке протаранил пассажирский автобус

Установлено, что 37-летний водитель автомобиля Mazda ехал по Енисейской и при повороте налево не пропустил автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №21. В салоне в момент ДТП находилось 20 пассажиров, одному из них потребовалась помощь врачей.