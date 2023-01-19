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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

Водитель автобуса в Омской области сбил подростка и покинул место ДТП

Сегодня, 06:02
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омской области в ДТП пострадал ребенок.15-летний юноша шел в одном направлении с автобусом.

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что вчера днем в Называевском районе произошла авария с участием 15-летнего пешехода. Юноша шел в попутном направлении, и его сбил автобус.

Сообщение поступило в 15:15, сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 34-летний водитель автобуса «ПАЗ» вез 6 пассажиров по улице Красной в Называевске, и около дома № 3 не заметил идущего юношу.

Водитель автобуса допустил наезд на пешехода и покинул место ДТП. Юноша обратился за медицинской помощью. Сейчас инициирована проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера также разыскали водителя, который 10 января не заметил, что наехал на девочку-подростка.

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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Происшествия#Дети#Новости#Омская область#Называевский район#ДТП с автобусом#ДТП с детьми
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