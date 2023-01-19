Водитель автобуса в Омской области сбил подростка и покинул место ДТП

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что вчера днем в Называевском районе произошла авария с участием 15-летнего пешехода. Юноша шел в попутном направлении, и его сбил автобус.
Сообщение поступило в 15:15, сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что 34-летний водитель автобуса «ПАЗ» вез 6 пассажиров по улице Красной в Называевске, и около дома № 3 не заметил идущего юношу.
Водитель автобуса допустил наезд на пешехода и покинул место ДТП. Юноша обратился за медицинской помощью. Сейчас инициирована проверка, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, вчера также разыскали водителя, который 10 января не заметил, что наехал на девочку-подростка.