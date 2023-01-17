Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации

Прощание проходило на малой Родине, в селе Замелетеновка. Земляки рассказали, что он был скромным парнем. Ко всем односельчанам всегда относился с уважением и готов был прийти на помощь. Очень любил свою маму и сестру, заботился о них, был во всем опорой. В памяти тех, кто его знал, он останется отзывчивым и добрым.