Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Администрация Любинского района сообщила о гибели уроженца Омской области Александра Рехерта.
Прощание проходило на малой Родине, в селе Замелетеновка. Земляки рассказали, что он был скромным парнем. Ко всем односельчанам всегда относился с уважением и готов был прийти на помощь. Очень любил свою маму и сестру, заботился о них, был во всем опорой. В памяти тех, кто его знал, он останется отзывчивым и добрым.
Указом Президента РФ Александр Рехерт награжден орденом Мужества посмертно. На траурной церемонии представитель войсковой части вручил орден дочери погибшего мобилизованного.
Соболезнования семье мужчины выразил губернатор Омской области и глава Любинского района. Александр погиб 4 января, при выполнении боевого задания в зоне СВО.