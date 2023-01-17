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Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Омич погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации

Сегодня, 08:48
Фото: 1MI
иллюстрация
У мужчины осталась дочь. На церемонии прощания в Любинском районе ей вручили отцовский орден Мужества.

Администрация Любинского района сообщила о гибели уроженца Омской области Александра Рехерта. 

Прощание проходило на малой Родине, в селе Замелетеновка. Земляки рассказали, что он был скромным парнем. Ко всем односельчанам всегда  относился с уважением и готов был прийти на помощь. Очень любил свою маму и сестру, заботился о них, был во всем опорой.  В памяти тех, кто его знал, он останется отзывчивым и добрым.

Указом Президента РФ Александр Рехерт награжден орденом Мужества посмертно. На траурной церемонии представитель войсковой части вручил орден дочери погибшего мобилизованного.

Соболезнования семье мужчины выразил губернатор Омской области и глава Любинского района. Александр погиб 4 января, при выполнении боевого задания в зоне СВО.

#Дарья Зыкова#Некролог#Спецоперация#Новости#Омская область#Любинский район#Смерть#Прощание#Орден Мужества
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