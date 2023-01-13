Зато на следующей неделе омичей ожидает затишье перед температурной «бурей». Крещенские морозы в этом году ожидаются только до -14 градусов, зато с 20 января в регион придет с северо-востока огромный ледяной фронт. Еще на 18:00 прогнозируют благополучные -11 градусов, а к 21:00 сразу похолодание до -30. Продержится оно до понедельника, 23 числа. Самая холодная ночь ожидается с субботы на воскресенье, там мороз может достигать -36 градусов.