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Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
25 августа, 04:00
Духота, ливни и град. Омичам рассказали, какой погоды ожидать на предстоящих выходных
21 июня, 12:49
2023
Перепады температур. Омской области грозит еще несколько страшных ночей в январе
Резкое похолодание ожидается в двадцатых числах. В Омскую область нагрянет мороз с северо-востока.
13 января 2023, 11:30

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