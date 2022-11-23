«Красная звезда» перешла в собственность Омской области

На очередном заседании Омского горсовета рассмотрели вопрос о передаче «Красной звезды» от горадминистрации в ведение региона.
Это позволит найти средства на предстоящую масштабную реконструкцию стадиона и в перспективе поможет развитию футбола, в том числе детского и юношеского. В результате у Омска появился современный стадион на 15 тысяч зрителей, соответствующий всем требованиям РФС.
Депутаты проголосовали за это предложение фактически единогласно. По какой-то причине воздержались лишь два парламентария.
«Для всех занимающихся будут сохранены условия, в которых они привыкли заниматься, — рассказал во время выступления перед депутатами замминистра спорта Омской области Иван Колесник. — Для спортсменов, которые сейчас тренируются в спорткомплексе ничего не поменяется. Они даже не почувствуют этого перехода, потому что учебно-тренировочный процесс сохранится в том виде, который есть. Это касается и спортшколы № 24 имени заслуженного тренера СССР Г. П. Горенковой, которая базируется в спорткомплексе. Дети продолжат тренироваться на тех же условиях, а школа останется в ведении департамента спорта Администрации города Омска».
Кроме того, замминистра опроверг слухи о возможном переименовании спорткомплекса.