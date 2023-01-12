Омское отделение обновленного фонда Соцстрахования РФ возглавила Ольга Ступичева

С 1 января начал работу Фонд пенсионного и социального страхования России. Он возник после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Управляющим Омским отделением Социального фонда РФ стала Ольга Ступичева, которая ранее возглавляла региональный ПФР. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.
Известно, что в структуру ПФР Ступичева пришла в 1994 году в качестве рядового сотрудника. Награждена нагрудными знаками «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации», а также множеством почетных грамот и благодарностей.
Также в фонде рассказали, что Ольга Ступичева принимала участие в создании системы обязательного пенсионного страхования в Омской области. Под ее руководством налажен своевременный сбор страховых взносов для выплаты пенсии омичам.
В ведомстве сообщили, что в 2023 году Омское отделение Социального фонда РФ направит на выплаты жителям региона более 155 миллиардов рублей.