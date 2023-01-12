Омское отделение обновленного фонда Соцстрахования РФ возглавила Ольга Ступичева

С 1 января начал работу Фонд пенсионного и социального страхования России. Он возник после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Управляющим Омским отделением Социального фонда РФ стала Ольга Ступичева, которая ранее возглавляла региональный ПФР. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.