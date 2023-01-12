Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омское отделение обновленного фонда Соцстрахования РФ возглавила Ольга Ступичева

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
иллюстрация
До назначения она возглавляла региональное отделение Пенсионного фонда России.

С 1 января начал работу Фонд пенсионного и социального страхования России. Он возник после слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Управляющим Омским отделением Социального фонда РФ стала Ольга Ступичева, которая ранее возглавляла региональный ПФР. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

Известно, что в структуру ПФР Ступичева пришла в 1994 году в качестве рядового сотрудника. Награждена нагрудными знаками «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», «Почетный работник Пенсионного фонда Российской Федерации», а также множеством почетных грамот и благодарностей.

Также в фонде рассказали, что Ольга Ступичева принимала участие в создании системы обязательного пенсионного страхования в Омской области. Под ее руководством налажен  своевременный сбор страховых взносов для выплаты пенсии омичам.

В ведомстве сообщили, что в 2023 году Омское отделение Социального фонда РФ направит на выплаты жителям региона более 155 миллиардов рублей.

#Город#Новости#Омская область#Ольга Ступичева#Социальное страхование#Фонд#Руководитель#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Просто мне сильно завидуют»: омская стримерша «Кипишная» — об ажиотаже вокруг себя
Сегодня, 04:34
Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале
Сегодня, 06:28
Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»
Сегодня, 04:09
Омская стримерша «Кипишная» напала на хоккейную команду, игравшую возле ее дома
Сегодня, 07:17
В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
Сегодня, 03:30