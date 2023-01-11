Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов

В квартирах жителей улиц Звездова и Иркутской пропало отопление - все дело в коммунальной аварии, которая случилась утром 11 января 2023 года. Высокое давление и разница в температуре на тепловых сетях вызвало повреждение на ул. Звездова, 129/1, комментирует омская тепловая компания.
За несколько часов работы аварийных бригад уже откачали горячую воду из тепловой камеры и выявили для замены участок трубопровода с протяженностью 4 метра. После замены возобновят работу теплоснабжения во всем объеме.
Подключение теплоснабжения ожидают в 3 жилых домах, ориентировочное время восстановления будет сегодня вечером в 18:00.
«Дополнительно сообщаем, что автотранспортное средство в результате подтопления дворовой территории — не пострадало. Последствия подтопления — устранены, двор находится в удовлетворительном состоянии», - заявляет МПТК.
Также прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку в связи с отключением теплоснабжения и устанавливает обстоятельства произошедшего. Меры реагирования будут применены при наличии оснований.