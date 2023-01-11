Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов

В квартирах жителей улиц Звездова и Иркутской пропало отопление - все дело в коммунальной аварии, которая случилась утром 11 января 2023 года. Высокое давление и разница в температуре на тепловых сетях вызвало повреждение на ул. Звездова, 129/1, комментирует омская тепловая компания.