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Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов

Сегодня, 09:06
Фото: Город55
Тепловая компания принимает все возможные меры по восстановлению теплоснабжения.

В квартирах жителей улиц Звездова и Иркутской пропало отопление - все дело в коммунальной аварии, которая случилась утром 11 января 2023 года. Высокое давление и разница в температуре на тепловых сетях вызвало повреждение на ул. Звездова, 129/1, комментирует омская тепловая компания.

За несколько часов работы аварийных бригад уже откачали горячую воду из тепловой камеры и выявили для замены участок трубопровода с протяженностью 4 метра. После замены возобновят работу теплоснабжения во всем объеме.

Подключение теплоснабжения ожидают в 3 жилых домах, ориентировочное время восстановления будет сегодня вечером в 18:00.

«Дополнительно сообщаем, что автотранспортное средство в результате подтопления дворовой территории — не пострадало. Последствия подтопления — устранены, двор находится в удовлетворительном состоянии», - заявляет МПТК.

Также прокуратура Центрального округа Омска проводит проверку в связи с отключением  теплоснабжения и устанавливает обстоятельства произошедшего. Меры реагирования будут применены при наличии оснований.

Авария за аварией. Жители омских Нефтяников на весь день остались без тепла в морозы
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#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Авария#Новости#Город#Происшествия#Теплоснабжение
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