Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры

Горожане отреагировали на инцидент негативно. «Ломают те, кто ничего не создавал для людей, иначе бы они знали цену. Родители не научили беречь чужой труд. В Омске это особенно заметно. Плохо молодежь в нашем городе воспитывают», — гласит комментарий под постом. Также омичи поделились и своими историями о подобных происшествиях: «Нам сосед горку сломал в частном секторе».