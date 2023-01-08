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Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
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Вандалы разрушили снежные фигуры от пожарных в Омске

Это далеко не первый случай вандализма в Омске.

Очевидцы сообщают об очередном акте вандализма на омских улицах. В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появились фотографии снежных скульптур «до» и «после».

Сотрудники седьмой пожарной части, что на улице Малиновского, ежегодно своими руками лепят новогодние фигуры. На этот раз спасатели смастерили из снега кролика в костюме пожарного, гидрант и фирменную подпись: «7 ПСЧ». Скульптуры были готовы в конце декабря.

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Теперь же с места публикуют другие фотографии: скульптуры разрушены, от кролика и гидранта не осталось и следа, немного видна лишь надпись.

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Фото: скриншот паблика 100 необычных мест Омска и Омской области

Горожане отреагировали на инцидент негативно. «Ломают те, кто ничего не создавал для людей, иначе бы они знали цену. Родители не научили беречь чужой труд. В Омске это особенно заметно. Плохо молодежь в нашем городе воспитывают», — гласит комментарий под постом. Также омичи поделились и своими историями о подобных происшествиях: «Нам сосед горку сломал в частном секторе».

Напомним, это не первое проявление агрессии к скульптурам со стороны омичей. Ранее были разрушены памятник «Встреча», детский каток, ледяные постаменты «Зимнего Любинского» и один из готовых экспонатов.

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