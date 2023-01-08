Пугающая тенденция. Омские вандалы вновь взялись рушить новогодние скульптуры

Очевидцы сообщают об очередном акте вандализма на омских улицах. В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появились фотографии снежных скульптур «до» и «после».
Сотрудники седьмой пожарной части, что на улице Малиновского, ежегодно своими руками лепят новогодние фигуры. На этот раз спасатели смастерили из снега кролика в костюме пожарного, гидрант и фирменную подпись: «7 ПСЧ». Скульптуры были готовы в конце декабря.
Теперь же с места публикуют другие фотографии: скульптуры разрушены, от кролика и гидранта не осталось и следа, немного видна лишь надпись.
Горожане отреагировали на инцидент негативно. «Ломают те, кто ничего не создавал для людей, иначе бы они знали цену. Родители не научили беречь чужой труд. В Омске это особенно заметно. Плохо молодежь в нашем городе воспитывают», — гласит комментарий под постом. Также омичи поделились и своими историями о подобных происшествиях: «Нам сосед горку сломал в частном секторе».
Напомним, это не первое проявление агрессии к скульптурам со стороны омичей. Ранее были разрушены памятник «Встреча», детский каток, ледяные постаменты «Зимнего Любинского» и один из готовых экспонатов.