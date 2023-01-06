Четыре машины сгорели в Омской области с начала года

2023 не снижает обороты своего предшественника. Даже праздничные дни в Омской области получились неспокойными. С 1 января в регионе произошло 32 пожара. Из них 15 — в Омске, остальные тушили в районах.
За неполную неделю нового года горели 8 частных домов, 7 многоэтажек, садовый дом, 10 хозпостроек, заброшенное здание и вагон-бытовка
Кроме того, по данным пресс-службы областного ГУ МЧС, потушили уже четыре машины Дважды горели по два стоящих рядом автомобиля.
За минувшие сутки произошел один пожар. Горел мусоропровод в многоквартирном доме.