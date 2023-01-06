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Четыре машины сгорели в Омской области с начала года

Сегодня, 07:25
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
А в общей сложности за неполную неделю случилось 32 пожара.

2023 не снижает обороты своего предшественника. Даже праздничные дни в Омской области получились неспокойными. С 1 января в регионе произошло 32 пожара. Из них 15 — в Омске, остальные тушили в районах.

За неполную неделю нового года горели 8 частных домов, 7 многоэтажек, садовый дом, 10 хозпостроек, заброшенное здание и вагон-бытовка

Кроме того, по данным пресс-службы областного ГУ МЧС, потушили уже четыре машины  Дважды горели по два стоящих рядом автомобиля.

За минувшие сутки произошел один пожар. Горел мусоропровод в многоквартирном доме.

 

 

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#Анна Микула#Общество#Город#Происшествия#Пожары#Статистика#Омск#Омская область
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