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С начала года на дорогах в Омской области погибло 6 человек

Сегодня, 04:53
Фото: УГИБДД по Омской области
Последствия ДТП на трассе Омск - Русская Поляна
Всплеск аварий со смертельным исходом пришелся на 3 и 4 января.

В Омской области с первых дней 2023 года на дорогах в различных ДТП уже погибло 6 человек, еще 32 получили различные, в том числе и тяжелые травмы.

По данным Госавтоинспекции по Омской области, все аварии со смертельным исходом произошли 3 и 4 января. Самая крупная из них на трассе Омск – Русская Поляна.

Напомним, предварительно установлено, что 43-летняя женщина за рулем KIA Rio выехала на встречную полосу и в районе 85 километра трассы столкнулась с автомобилем Dodge Stratus, которым управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии потенциальная виновница ДТП и два ее пассажира, - 71-летний мужчина и 68-летняя женщина от травм погибли на месте происшествия.

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