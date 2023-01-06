С начала года на дорогах в Омской области погибло 6 человек

В Омской области с первых дней 2023 года на дорогах в различных ДТП уже погибло 6 человек, еще 32 получили различные, в том числе и тяжелые травмы.
По данным Госавтоинспекции по Омской области, все аварии со смертельным исходом произошли 3 и 4 января. Самая крупная из них на трассе Омск – Русская Поляна.
Напомним, предварительно установлено, что 43-летняя женщина за рулем KIA Rio выехала на встречную полосу и в районе 85 километра трассы столкнулась с автомобилем Dodge Stratus, которым управлял 34-летний мужчина.
В результате аварии потенциальная виновница ДТП и два ее пассажира, - 71-летний мужчина и 68-летняя женщина от травм погибли на месте происшествия.