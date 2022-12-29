ОНПЗ создал в Омске новогоднюю атмосферу

ОНПЗ традиционно создает праздничное настроение на улицах города в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». На этот раз новогодние огни зажглись вдоль набережной Оми и на территории скейт-парка, также построенного предприятием. Поблизости ОНПЗ установил и украсил 11-метровую ель.
В центральной зоне парка «Советский» построены ледовая крепость, вобравшая узнаваемые черты сказочного замка, а также скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и ушастого символа года. Крепость оборудована большим скатом шириной 2,5 метра и выполнена по всем стандартам безопасности. Здесь же расположена горка для малышей. Входная зона оформлена ледовыми конструкциями с текстом «С Новым годом. Омский НПЗ. 2023». Все объекты оснащены современной светодиодной подсветкой. В сквере Молодоженов установлены горка для дошколят, ледяные скульптуры, изображающие Деда Мороза и Снегурочку. На изготовление ледовых украшений израсходовано 400 кубометров льда.
Праздничное оформление территории предприятия, в также городских пространств традиционно получает наивысшие оценки комиссий разных уровней. Новогоднее украшение повышает уровень комфорта городской среды и создает на карте города дополнительные места для отдыха и досуга омичей.
«Омский НПЗ на протяжении многих лет вносит свою лепту в новогоднее украшение города. Благодаря предприятию сквер на берегу Оми получил праздничную иллюминацию, которая дарит новогоднее настроение омичам. Каждый вечер здесь с удовольствием гуляют горожане, чтобы зарядиться атмосферой праздника. Не забыли и про другие городские округа: получить порцию новогоднего настроения от ОНПЗ можно в Советском парке и в сквере Молодоженов», — отметил первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин.
Помимо новогоднего украшения омских улиц, предприятие ежегодно проводит традиционные праздничные акции с участием своих сотрудников. Волонтеры ОНПЗ собирают подарки для детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году добровольцы исполнили желания 145 ребят из трех детских домов региона. Еще 2 000 сладких подарков предприятие передало подопечным с трудной судьбой.