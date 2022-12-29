ОНПЗ создал в Омске новогоднюю атмосферу

В центральной зоне парка «Советский» построены ледовая крепость, вобравшая узнаваемые черты сказочного замка, а также скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и ушастого символа года. Крепость оборудована большим скатом шириной 2,5 метра и выполнена по всем стандартам безопасности. Здесь же расположена горка для малышей. Входная зона оформлена ледовыми конструкциями с текстом «С Новым годом. Омский НПЗ. 2023». Все объекты оснащены современной светодиодной подсветкой. В сквере Молодоженов установлены горка для дошколят, ледяные скульптуры, изображающие Деда Мороза и Снегурочку. На изготовление ледовых украшений израсходовано 400 кубометров льда.