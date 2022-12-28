Волонтеры ОНПЗ поздравили с Новым годом воспитанников детдомов

В этом году участие в акции «Письмо Деду Морозу» приняло больше ребят, чем обычно. Они просили у Деда Мороза самые разнообразные подарки: игрушки, коньки и лыжи, гаджеты и наборы для творчества. В некоторых письмах пожелания оказались совсем скромными, поэтому волонтеры по собственной инициативе дополнили подарки.