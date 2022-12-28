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Волонтеры ОНПЗ поздравили с Новым годом воспитанников детдомов

Сегодня, 10:18
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Завершилась традиционная благотворительная акция предприятия «Письмо Деду Морозу».

В канун Нового года волонтеры Омского НПЗ «Газпром нефти» исполнили желания 145 подопечных из трех детских домов Омской области: Петропавловского детского дома, детского дома №3 для детей с ограниченными возможностями здоровья и «Дома детства на Кордной». Подарки для них собрали в рекордные сроки.

В этом году участие в акции «Письмо Деду Морозу» приняло больше ребят, чем обычно. Они просили у Деда Мороза самые разнообразные подарки: игрушки, коньки и лыжи, гаджеты и наборы для творчества. В некоторых письмах пожелания оказались совсем скромными, поэтому волонтеры по собственной инициативе дополнили подарки.

Сотрудники предприятия не только вручили сюрпризы, загаданные в письмах новогоднему волшебнику, но и провели для детей костюмированный праздник. Дед Мороз и его помощники играли с малышами в подвижные игры и устраивали конкурсы.

Напомним, ОНПЗ много лет оказывает поддержку специализированным детским учреждениям в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». «Письмо Деду Морозу» – самая праздничная волонтерская акция ОНПЗ, ежегодно в ней принимают участие больше 150 сотрудников предприятия, включая руководителей.

Кроме того, в этом году Омский нефтеперерабатывающий завод передал почти 2 000 сладких новогодних подарков подопечным социальных учреждений региона. Помимо этого, предприятие приняло активное участие в подготовке города к празднику, украсив ряд локаций иллюминацией и атрибутами Нового года.

#Омск#Омская область#Общество
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