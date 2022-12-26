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Накатались: незаконную горку в омском Амуре-2 демонтируют

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Нашумевшую горку в омском Амуре-2 начали сносить

Платную горку, которую установили незаконно в омском микрорайоне Амур-2, демонтируют. Ранее ею заинтересовалась полиция.

Деревянную горку, за спуск с которой брали деньги, начали разбирать. После проверки полиции установку сооружения и осуществление предпринимательской деятельности признали незаконными. Об этом сообщается в сообществе «Голос Омска» ВКонтакте.

Пользователи соцсетей пишут, что раньше горку устанавливала управляющая компания, и вход был свободным. В этом году за это стали брать 100 рублей с человека.

Напомним, ранее пользователи стали публиковать жалобы на горку в соцсетях. Помимо платности мероприятия, жителей также возмутило сомнительное качество горки. Многие посчитали ее небезопасной, так как можно врезаться в столб во время спуска.

После случая с небезопасной горкой мэрия посчитала необходимым напомнить жителям города правила безопасности при катании с горок и склонов на сайте.

«Сюрприз удался». Полиция заинтересовалась платной горкой в омском Амуре-2
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#Омск#Общество#Город#Полиция#Мэрия#Благоустройство#Благоустройство города
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