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Пришлось заплатить. Работники «Водоканала» в Омской области дождались денег

Сегодня, 05:39
Фото: 1MI
иллюстрация

На предприятии в Омской области выплатили 1,3 млн рублей долга по зарплате

60 жителей севера Омской области получили отличные новости перед Новым годом.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что работникам МУП «Водоканал» в Муромцевском районе выплатили долг по зарплате на 1,3 млн рублей.

Прокуратура района проверила соблюдение законодательства об оплате труда и установила, что за октябрь–ноябрь 2022 года 60 работников водоканала зарплату не получали. Прокурор района вынес представление директору МУП «Водоканал», также в отношении него возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, сейчас оно находится на рассмотрении.

Принятые меры помогли добиться оплаты задолженности. 60 человек получили свои зарплаты полностью.

Напомним, что в начале декабря с такой же проблемой сталкивались жители Марьяновского района:

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#Дарья Зыкова#Общество#Задолженность по зарплате#Зарплата#Новости#Омская область#Муромцевский район#Прокуратура#Проверка прокуратуры
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