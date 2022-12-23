Пришлось заплатить. Работники «Водоканала» в Омской области дождались денег

Прокуратура района проверила соблюдение законодательства об оплате труда и установила, что за октябрь–ноябрь 2022 года 60 работников водоканала зарплату не получали. Прокурор района вынес представление директору МУП «Водоканал», также в отношении него возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, сейчас оно находится на рассмотрении.