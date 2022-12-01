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Ждать пришлось долго. Омичи с трудом добились выплаты зарплаты за полгода

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
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Работники омского предприятия полгода не получали зарплату

Благодаря проверке прокуратуры, работникам все же выплатили долгожданную зарплату.

По сообщению прокуратуры Омской области, проведена проверка соблюдения требований законодательства об оплате труда в Лесногорском МУП ЖКХ Марьяновского района.

60 работников организации не получали зарплату в период с июня по октябрь 2022 года. Общая задолженность по заработной плате составила больше 1,3 млн рублей. С целью исправить это, прокурор района внес представление директору предприятия.

Помимо этого, директор организации привлечен к административной ответственности и должен выплатить штраф в размере 35 тыс рублей.

В настоящее время зарплата всем работникам выплачена в полном объеме.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура#Проверка прокуратуры#Зарплата
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