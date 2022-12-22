Куда звонить при ЧП. Из-за плохой погоды в Омске могут произойти коммунальные аварии

В связи с этим возможно возникновение ЧС: увеличение техногенных пожаров, аварии на коммунальных и энергетических предприятиях, повреждение или обрыв линий связи и электропередач, а также нарушение транспортного движения и ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.