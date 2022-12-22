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Куда звонить при ЧП. Из-за плохой погоды в Омске могут произойти коммунальные аварии

Сегодня, 09:32
Фото: 1MI
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Из-за плохой погоды в Омске возможно возникновение ЧП

Публикуем список номеров на случай чрезвычайных ситуаций.

По сообщению администрации города Омска, завтра, 23 декабря, в Омской области днем ожидается метель. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

В связи с этим возможно возникновение ЧС: увеличение техногенных пожаров, аварии на коммунальных и энергетических предприятиях, повреждение или обрыв линий связи и электропередач, а также нарушение транспортного движения и ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует позвонить в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

#Юлия Бармина#Город#Общество#Новости#Омск#ЧП#Ухудшение погоды#Изменение погоды#Метель#Ветер#Аварии
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