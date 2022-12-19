Болельщики омского «Авангарда» довольны новой «G-Drive Ареной»

Как рассказывает РБК, помимо прочего, омская площадка стала одной из самых мультимедийных. Медиакуб на «G-Drive Арене» — один из самых больших в КХЛ и самый большой в Европе. Интересно, что сама конструкция выполнена без единого острого угла, а произвели ее в России — в Йошкар-Оле. Всего медиаповерхностей на стадионе более 600 кв. метров.