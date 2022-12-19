Болельщики омского «Авангарда» довольны новой «G-Drive Ареной»

Сегодняшний выпуск спецпроекта РБК+ «Территория развития» посвящен «G-Drive Арене». Как отмечают создатели программы, стадион в Омске сравнивают с известными на весь мир площадками — Mercedes-Benz в Берлине и T-Mobile Ареной в Лас-Вегасе. Обозреватель делится, что омская арена особенно привлекает своей архитектурой. Фасад имеет двойной контур — для его создания потребовалось порядка 1000 тонн металлоконструкций.
Чашу выполнили с соблюдением стандартов НХЛ. Благодаря крутому наклону трибун здесь видно игру с любого места и создается мощная акустика. Омские болельщики ждали нового стадиона долгих четыре года, и их ожидание оправдалось.
«Эмоции переполняли! Когда впервые зашли на сектор, это было „уау“, мы поселились в новом доме. Арена отличается почти всем: комфортностью, как добраться — ни в одном городе я не слышал, чтобы давали автобусы до или после матчей. Сам стадион внутри устроен очень круто», — поделился барабанщик фан-сектора Антон Бичевой.
Как рассказывает РБК, помимо прочего, омская площадка стала одной из самых мультимедийных. Медиакуб на «G-Drive Арене» — один из самых больших в КХЛ и самый большой в Европе. Интересно, что сама конструкция выполнена без единого острого угла, а произвели ее в России — в Йошкар-Оле. Всего медиаповерхностей на стадионе более 600 кв. метров.
В то же время авторы проекта напоминают, что «G-Drive Арена» — это не только хоккей. Площадка многофункциональна и всего за одну ночь может превратиться из спортивной в концертную. Для мероприятий на стадионе установлено собственное концертное освещение и система озвучивания.
«G-Drive Арена» строилась в рамках государственно-частного партнерства администрации Омской области, правительства РФ и «Газпром нефти». Компания финансировала проект на паритетных началах с федеральным бюджетом. Общая стоимость проекта составила 12 млрд рублей. Строительство арены завершилось в срок, и омские болельщики приветствовали «Авангард» на новой арене уже в октябре.