«Бесплатные» покупки. В Омске разыскивают людей, расплатившихся чужой картой

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в розыск объявили двоих людей. Они могут быть причастны к похищению денег с утерянной банковской карты:
В отдел полиции № 4 обратился 42-летний житель Ленинского округа. Он был дома, когда на телефоне появились уведомления от мобильного приложения банка. В приложении мужчина обнаружил, что пока он дома, кто-то совершает в магазинах покупки. Карточку омич на месте не обнаружил.
Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер из магазинов, откуда приходили уведомления о списаниях. Обозначили двух подозреваемых. В сообществе омской полиции есть кадры, по которым можно узнать разыскиваемых людей. Если кто-то из них показался вам знакомым, сообщить можно по телефону 102.
Напомним, что использование чужой банковской карты наказуемо законом в той же степени, что и обычная кража. В Омске участились случаи, когда люди подбирают потерянные карты и расплачиваются за покупки, правильно же, если нашлась чья-то карта, отнести ее в ближайшее отделение банка-эмитента.