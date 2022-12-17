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«Бесплатные» покупки. В Омске разыскивают людей, расплатившихся чужой картой

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске разыскивают подозреваемых в краже банковской карты мужчину и женщину

Омич обнаружил, что пропала карта, когда на телефоне «высветились» покупки, которых он не совершал.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в розыск объявили двоих людей. Они могут быть причастны к похищению денег с утерянной банковской карты:

  • Мужчина 35-40 лет на вид, ростом около 170 см, среднего телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, темную шапку и светлую толстовку;
  • Женщина на вид также 35-40 лет, ростом около 165 см, со светлыми волосами, худощавого телосложения. Была одета в куртку темного цвета.

В отдел полиции № 4 обратился 42-летний житель Ленинского округа. Он был дома, когда на телефоне появились уведомления от мобильного приложения банка. В приложении мужчина обнаружил, что пока он дома, кто-то совершает в магазинах покупки. Карточку омич на месте не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи камер из магазинов, откуда приходили уведомления о списаниях. Обозначили двух подозреваемых. В сообществе омской полиции есть кадры, по которым можно узнать разыскиваемых людей. Если кто-то из них показался вам знакомым, сообщить можно по телефону 102.

Напомним, что использование чужой банковской карты наказуемо законом в той же степени, что и обычная кража. В Омске участились случаи, когда люди подбирают потерянные карты и расплачиваются за покупки, правильно же, если нашлась чья-то карта, отнести ее в ближайшее отделение банка-эмитента.

Нашел карту — верни в банк. В Омске человек решил расплатиться чужой картой
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Полиция#Кража#Новости#Омск#Банковская карта#Розыск#Подозреваемый
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