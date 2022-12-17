«Бесплатные» покупки. В Омске разыскивают людей, расплатившихся чужой картой

Напомним, что использование чужой банковской карты наказуемо законом в той же степени, что и обычная кража. В Омске участились случаи, когда люди подбирают потерянные карты и расплачиваются за покупки, правильно же, если нашлась чья-то карта, отнести ее в ближайшее отделение банка-эмитента.