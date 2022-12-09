Нашел карту — верни в банк. В Омске человек решил расплатиться чужой картой

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 9 обратилась 23-летняя школьная учительница с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Всего пропало 6 800 рублей.
После похода в продуктовый магазин на ул. 20-й Линии девушка обнаружила, что карта пропала. Через время стали поступать уведомления о списании денег.
Сотрудники розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили мужчину, который поднял с пола карту перед выходом из супермаркета. Выяснилось, что омич рассчитался находкой за сигареты и продукты.
Личность 37-летнего мужчины установили, его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». По этой статье омичу может грозить тюремный срок до 6 лет.
Напомним, неделю назад аналогичный случай произошел по стечению обстоятельств совсем рядом — на ул. 5-я линия.