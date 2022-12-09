Нашел карту — верни в банк. В Омске человек решил расплатиться чужой картой

Личность 37-летнего мужчины установили, его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». По этой статье омичу может грозить тюремный срок до 6 лет.