Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Нашел карту — верни в банк. В Омске человек решил расплатиться чужой картой

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
иллюстрация

Очередной омич расплатился за продукты почти на 7 тысяч рублей с чужой карты

На омских «Линиях» опять подобрали карту. Мужчина расплатился за покупки находкой, вместо того, чтобы сдать карту в банк.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 9 обратилась 23-летняя школьная учительница с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Всего пропало 6 800 рублей.

После похода в продуктовый магазин на ул. 20-й Линии девушка обнаружила, что карта пропала. Через время стали поступать уведомления о списании денег.

Сотрудники розыска просмотрели записи камер видеонаблюдения и обнаружили мужчину, который поднял с пола карту перед выходом из супермаркета. Выяснилось, что омич рассчитался находкой за сигареты и продукты.

Личность 37-летнего мужчины установили, его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». По этой статье омичу может грозить тюремный срок до 6 лет.

Напомним, неделю назад аналогичный случай произошел по стечению обстоятельств совсем рядом — на ул. 5-я линия.

Человек в розыске. Омич оплатил продукты чужой картой и уехал на трамвае
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Полиция#Новости#Уголовное дело#Хищение#Банковская карта#Видеозапись#Видео
Подпишитесь
«Люди заметно расслабились»: что происходит в омском турбизнесе перед Новым годом
Сегодня, 08:30
«Нет у нас графика». Омичи пожаловались на часовое ожидание маршрутки № 394
Сегодня, 09:39
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Вчера, 11:58
«Сухой закон» на Новый год. В омских Черемушках продлили запрет на продажу алкоголя
Сегодня, 08:22
Кота Тимофея вернули домой. Омичи разыскали любимца в интернете
Сегодня, 02:39
Важно. Суд в Москве встал на сторону «Магнита» в битве за тарифы на мусор в Омской области
Сегодня, 06:28