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Перемерзли провода. В Омске в очередной раз остановились троллейбусы

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI

В Омске второй раз за день остановились троллейбусы из-за обрыва проводов

Обрыв контактной сети произошел в районе поселка Солнечный.

Сегодня, 14 декабря, в районе поселка Солнечный произошел обрыв контактной сети троллейбусов. Из-за аварии троллейбусы маршрутов № 7, 16 и 67 ездят по сокращенным схемам до улицы Ватутина.

Временно транспорт не ездит по участку от улицы Лукашевича до конечной остановки «Поселок Солнечный». На месте работают сотрудники филиала «Энергохозяйство», они занимаются восстановлением контактной сети.

Отметим, что это второй случай за сегодняшнее утро. Около 9 часов утра в Нефтяниках также произошел обрыв контактной сети. Сейчас аварию устранили.

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#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Троллейбус#Авария#Городской транспорт
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