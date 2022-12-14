Отрезаны от остального мира. В омских Нефтяниках внезапно остановились троллейбусы

Сегодня утром, 14 декабря, в омских Нефтяниках произошли серьезные проблемы с общественным транспортом. Как рассказал читатель Городу55, произошел обрыв электролинии.
Из-за аварии встали все троллейбусы. Читатель уточнил, что авария произошла на участке между ДК «Малунцева» и КДЦ «Кристалл». Город55 обратился за комментарием в городскую администрацию.
«В районе Советского исполкома произошел обрыв контактного провода. Проблема устранена, троллейбусы пошли в 9:09», — рассказали в пресс-службе ведомства.