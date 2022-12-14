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Отрезаны от остального мира. В омских Нефтяниках внезапно остановились троллейбусы

Сегодня, 03:23
Фото: Город55

В Омске из-за обрыва проводов остановились троллейбусы

Сегодня утром в Нефтяниках произошел обрыв контактной сети троллейбусов.

Сегодня утром, 14 декабря, в омских Нефтяниках произошли серьезные проблемы с общественным транспортом. Как рассказал читатель Городу55, произошел обрыв электролинии.

Из-за аварии встали все троллейбусы. Читатель уточнил, что авария произошла на участке между ДК «Малунцева» и КДЦ «Кристалл». Город55 обратился за комментарием в городскую администрацию.

«В районе Советского исполкома произошел обрыв контактного провода. Проблема устранена, троллейбусы пошли в 9:09», — рассказали в пресс-службе ведомства.
#Вероника Жукова#Город#Общество#Новости#Омск#Троллейбус#Авария#Городской транспорт
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