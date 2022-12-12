В Омской области ветка дерева пробила лесорубу голову

О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Прибывшие оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот день пострадавший работал на лесной деляне на заготовке древесины у деревни Смирновка Седельниковского района. В какой-то момент на молодого человека упала массивная ветка дерева.