В Омской области ветка дерева пробила лесорубу голову

В Седельниковском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, в результате которого пострадал 23-летний парень. Сам инцидент произошел еще 8 декабря, но известно о нем стало только сейчас.
«В Седельниковскую ЦРБ доставили молодого парня, у которого были диагностированы открытый перелом черепа и многочисленные переломы ребер», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Прибывшие оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот день пострадавший работал на лесной деляне на заготовке древесины у деревни Смирновка Седельниковского района. В какой-то момент на молодого человека упала массивная ветка дерева.
Сейчас силовики также проверяют, на законных ли основаниях проводились эти работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.