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В Омской области ветка дерева пробила лесорубу голову

Сегодня, 05:57
Фото: 1MI
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Сейчас пострадавший находится в реанимации районной больницы.

В Седельниковском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах несчастного случая, в результате которого пострадал 23-летний парень. Сам инцидент произошел еще 8 декабря, но известно о нем стало только сейчас.

«В Седельниковскую ЦРБ доставили молодого парня, у которого были диагностированы открытый перелом черепа и многочисленные переломы ребер», — сообщил Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими травмами медики сообщили в полицию. Прибывшие оперативники провели предварительную проверку и выяснили, что в тот день пострадавший работал на лесной деляне на заготовке древесины у деревни Смирновка Седельниковского района. В какой-то момент на молодого человека упала массивная ветка дерева.

Сейчас силовики также проверяют, на законных ли основаниях проводились эти работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Седельниковский район#Несчастный случай#ЧП#Лес#Заготовка дров
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