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Фонтан неприятностей. Двор в Нефтяниках затопило водой

Сегодня, 03:21
Фото: 1MI
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Омский двор затопило из-за порыва на водопроводе

Коммунальную аварию устранили.

Очевидцы коммунального происшествия поведали о нем в социальных сетях. Видеозапись бушующего фонтана во дворе дома № 24/1 по проспекту Королева опубликовали в группе «Ревизорро Омск».

Причиной аварии стал порыв на участке водопровода. Вода била из-под земли на высоту второго-третьего этажей. Вокруг клубился пар, земля покрылась льдом. Рядом были припаркованы автомобили местных жителей.

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иллюстрацияиллюстрация
иллюстрацияиллюстрация
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Город55 обратился за комментарием в мэрию Омска. Выяснилось, инцидент произошел еще в минувшие выходные. «По информации специалистов окружной администрации по указанному адресу порыв устранен АО „ОмскВодоканал“ 3.12.2022. Управляющей компанией данный участок обработан песчано-соляной смесью», — пояснили чиновники.

#Город#Происшествия#Новости#Омск#Авария#Водопровод#Мэрия#Соцсети
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