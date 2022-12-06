Фонтан неприятностей. Двор в Нефтяниках затопило водой

Очевидцы коммунального происшествия поведали о нем в социальных сетях. Видеозапись бушующего фонтана во дворе дома № 24/1 по проспекту Королева опубликовали в группе «Ревизорро Омск».
Причиной аварии стал порыв на участке водопровода. Вода била из-под земли на высоту второго-третьего этажей. Вокруг клубился пар, земля покрылась льдом. Рядом были припаркованы автомобили местных жителей.
Город55 обратился за комментарием в мэрию Омска. Выяснилось, инцидент произошел еще в минувшие выходные. «По информации специалистов окружной администрации по указанному адресу порыв устранен АО „ОмскВодоканал“ 3.12.2022. Управляющей компанией данный участок обработан песчано-соляной смесью», — пояснили чиновники.