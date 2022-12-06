Арбитражный управляющий «Омскгоргаза» начал сбор требований кредиторов

Арбитражный суд Омской области наконец признал акционерное общество «Омскгоргаз» несостоятельным должником и назначил временного управляющего. Эту должность заняла Виктория Гайзетдинова, которая раньше, согласно открытым данным, была арбитражным управляющим Производственно-деревообрабатывающего комплекса «АПШЕРОНСК» (Краснодарский край) и ООО «Климатехника» (Москва).
В начале 2023 года состоится первое заседание кредиторов «Омскгоргаза». Все, кому эта компания задолжала, имеют право заявить свои требования течение месяца после публикации заявления о банкротстве. Этот срок истекает 9 января 2023 года.
Как уже писал Город55, одним только налоговикам «Омскгоргаз» задолжал более 400 млн рублей. При этом все имущество и активы компании должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко, его бизнес-партнера и бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз».