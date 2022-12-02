Криминальные истории в ТВ формате

Зрительское внимание «Основано» завоёвывает не только в формате телевидения. Материалы, создаваемые в рамках проекта, приковывают к себе пристальное внимание аудитории и на различных интернет-площадках: в частности, официальном сайте «12 канала» и YouTube. Об этом говорят рейтинги.
Проект представляет собой еженедельную хронику самых громких происшествий на колёсах; эксклюзивные подробности резонансных уголовных дел; увлекательные интервью с людьми в погонах о работе тех, кто стоит на страже закона. Основываясь на комментариях следователей, оперативников уголовного розыска, записях следственных экспериментов, показаниях свидетелей и откровениях преступников — ведущая Ангелина Рунова разбирается в причинах произошедшего.
— Справедлива ли Фемида? Выясняем финал истории омички, которую «агрессивный любовник» держал в плену;
— «Казнить» или помиловать? Какова цена правосудия? Разбираемся в феномене служителей Фемиды без мантий;
— Фальсификация улик: рассказываем о новых прегрешениях водителя ЗИЛа, задавившего 11-летнего ребёнка;
— И слушаем финальную главу в расследовании скандального уголовного дела Живодёра, который превратил ребёнка — в боксёрскую грушу.
И всё же подборкой криминальных историй автор не ограничивается. Проект успешно справляется и с образовательной функцией. В рамках программы зрители повышают свою юридическую грамотность… не вставая с дивана. Детально разбираются в нюансах и особенностях статей уголовного кодекса и учатся смотреть на преступления уже не с обывательской точки зрения, а профессиональной.
Поддерживать обратную связь с аудиторией и «прокачивать» новые знания в рамках криминальной программы аудитории помогают и практикующие специалисты. Опытные правоохранители отвечают на вопросы, которые еженедельно поступают в редакцию — и дают юридические рекомендации. Причём, не только потерпевшим, но даже потенциальным жертвам преступлений.
Какие безобидные, на первый взгляд, ситуации, шутки и поступки грозят отправить вас за решётку? Как законно «прикрыть свой тыл» в неоднозначной ситуации? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители найдут в программе «Основано на реальных событиях. Омск» 9 декабря в 20:00 на «12 канале».
Все выпуски проекта доступны по ссылке —