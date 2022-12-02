Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Криминальные истории в ТВ формате

Сегодня, 07:19
Фото: 12 канал
Авторская программа «Основано на реальных событиях. Омск» выходит в эфир больше двух лет — и на протяжении всего периода существования успешно конкурирует с прочими региональными проектами.

Зрительское внимание «Основано» завоёвывает не только в формате телевидения. Материалы, создаваемые в рамках проекта, приковывают к себе пристальное внимание аудитории и на различных интернет-площадках: в частности, официальном сайте «12 канала» и YouTube. Об этом говорят рейтинги.

Проект представляет собой еженедельную хронику самых громких происшествий на колёсах; эксклюзивные подробности резонансных уголовных дел; увлекательные интервью с людьми в погонах о работе тех, кто стоит на страже закона. Основываясь на комментариях следователей, оперативников уголовного розыска, записях следственных экспериментов, показаниях свидетелей и откровениях преступников — ведущая Ангелина Рунова разбирается в причинах произошедшего.

Фото: 12 канал

— Справедлива ли Фемида? Выясняем финал истории омички, которую «агрессивный любовник» держал в плену;

— «Казнить» или помиловать? Какова цена правосудия? Разбираемся в феномене служителей Фемиды без мантий;

— Фальсификация улик: рассказываем о новых прегрешениях водителя ЗИЛа, задавившего 11-летнего ребёнка;

— И слушаем финальную главу в расследовании скандального уголовного дела Живодёра, который превратил ребёнка — в боксёрскую грушу.

И всё же подборкой криминальных историй автор не ограничивается. Проект успешно справляется и с образовательной функцией. В рамках программы зрители повышают свою юридическую грамотность… не вставая с дивана. Детально разбираются в нюансах и особенностях статей уголовного кодекса и учатся смотреть на преступления уже не с обывательской точки зрения, а профессиональной.

Фото: 12 канал

Поддерживать обратную связь с аудиторией и «прокачивать» новые знания в рамках криминальной программы аудитории помогают и практикующие специалисты. Опытные правоохранители отвечают на вопросы, которые еженедельно поступают в редакцию — и дают юридические рекомендации. Причём, не только потерпевшим, но даже потенциальным жертвам преступлений.

Какие безобидные, на первый взгляд, ситуации, шутки и поступки грозят отправить вас за решётку? Как законно «прикрыть свой тыл» в неоднозначной ситуации? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители найдут в программе «Основано на реальных событиях. Омск» 9 декабря в 20:00 на «12 канале».

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/osnovano-na-realnykh-sobytiyakh/

#Город#Общество#Происшествия#Полиция#Суд#СУ СКР#Омск#Омская область#Уголовное дело#Прокуратура
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14