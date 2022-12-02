Криминальные истории в ТВ формате

И всё же подборкой криминальных историй автор не ограничивается. Проект успешно справляется и с образовательной функцией. В рамках программы зрители повышают свою юридическую грамотность… не вставая с дивана. Детально разбираются в нюансах и особенностях статей уголовного кодекса и учатся смотреть на преступления уже не с обывательской точки зрения, а профессиональной.