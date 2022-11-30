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Теплая остановка в центре Омска превратилась в ледяную обитель

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на холод в теплой остановке в центре города

Горожан возмутило, что теплая остановка у кинотеатра Маяковский оказалась не такой уж теплой.

Сегодня, 30 ноября, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба на теплые остановки. Речь идет о павильоне, который установлен на остановке «кинотеатр Маяковский» (на улице Интернациональной со стороны Успенского собора).

Автор поста рассказала, что две недели оставляла заявку, чтобы внутри остановки включили отопление. Но к 28 ноября ситуация не изменилась.

«Остановка холодная, температура как на улице. Павильон расположен в самом центре города, является крупным пересадочным узлом, создан был для блага граждан, но функции свои не выполняет абсолютно!» — возмутилась омичка.

Отметим, что неделю назад в редакцию Города55 обращался читатель, который рассказал об отсутствии отопления в теплой остановке «Магазин» на улице Мельничной. В мэрии обещали решить вопрос до конца ноября.

#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Соцсети#Остановка
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