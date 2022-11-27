Не выходи из комнаты. Омичей ждет беспощадное похолодание до -35

Синоптики опубликовали актуальный прогноз на грядущую неделю. Кажется, омичам стоит серьезно утеплиться, а ресурсникам приготовиться.
Уже сегодня ночью резко ударят морозы до -35 градусов. Осадков не ожидается. Местами изморозь и гололед. В понедельник днем температура воздуха -18…-23. Порывы ветра не превысят 8 метров в секунду.
В ночь на вторник снова холод — местами до -34 градусов. Изморозь и гололедные явления сохранятся в первой половине недели. Днем 29 ноября столбик термометра не опустится ниже -22.
Ночь среды подарит новое похолодание. На этот раз температура опустится до -32 градусов. А вот в последний день осени немного потеплеет: -15…-20. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
Напомним, ранее выяснилось, что не все районы Омской области получили паспорта готовности к отопительному сезону.