«Все плохо, переделывай». Омской прокуратуре не понравились дороги после ремонта

Выяснилось, что часть покрытия на отремонтированных дорогах не соответствует нормам. Прокуратура нашла на проезжей части выбоины, колеи, просадки, а местами и полное разрушение покрытия, что небезопасно для дорожного движения. Не устроили качеством ремонта прокуратуру две разветвленные дороги Азовского района: (Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка) — (Александровка — Пришиб) и вторая — (Бакбасар — Азово — Щербакуль — Полтавка). Также в список некачественных попала дорога Поповка — Мирная Долина.