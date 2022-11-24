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«Все плохо, переделывай». Омской прокуратуре не понравились дороги после ремонта

Сегодня, 06:21
Фото: 1MI
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В Омской области потребовали переделать несколько дорог после починки

Ремонт по второму кругу. В Омской области переделают несколько дорог по судебному решению.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о завершении судебного разбирательства между прокурорами Азовского района и управлением дорожного хозяйства Омской области.

В немецком национальном районе проверили, соблюдается ли законодательство об автомобильных дорогах и дорожных работах.

Выяснилось, что часть покрытия на отремонтированных дорогах не соответствует нормам. Прокуратура нашла на проезжей части выбоины, колеи, просадки, а местами и полное разрушение покрытия, что небезопасно для дорожного движения. Не устроили качеством ремонта прокуратуру две разветвленные дороги Азовского района: (Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка) — (Александровка — Пришиб) и вторая —  (Бакбасар — Азово — Щербакуль — Полтавка). Также в список некачественных попала дорога Поповка — Мирная Долина.

Прокуратура района направила иск в Центральный районный суд Омска, чтобы обязать КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» привести автомобильные дороги в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Обжалований не поступало.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Омская область#Азовский район#Прокуратура#Строительство и ремонт дорог
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