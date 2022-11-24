Аварийное жилье. Омичам пришлось добиваться переселения через прокуратуру

Прокуратура Ленинского округа проверила соблюдение требований жилищного законодательства после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в многоквартирном доме деформировались несущие части, дом был признан аварийным. Срок расселения устанавливался до конца 2014 года. В доме проживали 20 семей. 19 семей получили новое жилье раньше, а малоимущей семье с двумя детьми пришлось «ждать».