Аварийное жилье. Омичам пришлось добиваться переселения через прокуратуру

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что семье из аварийного дома на ул. Желиховского в «привокзалке» наконец-то предоставили новое жилье после прокурорского вмешательства.
Прокуратура Ленинского округа проверила соблюдение требований жилищного законодательства после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в многоквартирном доме деформировались несущие части, дом был признан аварийным. Срок расселения устанавливался до конца 2014 года. В доме проживали 20 семей. 19 семей получили новое жилье раньше, а малоимущей семье с двумя детьми пришлось «ждать».
Чтобы защитить жилищные права граждан, много лет проживавших в аварийном доме, прокуратура потребовала у директора департамента жилищной политики устранить нарушения.
Наконец-то органы местного самоуправления приобрели жилое помещение для семьи заявителя.