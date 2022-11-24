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Аварийное жилье. Омичам пришлось добиваться переселения через прокуратуру

Сегодня, 05:44
Фото: 1MI
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Омскую семью с двумя детьми «забыли» в аварийном доме с 2014 года

Переселение — дело небыстрое. Омской семье с двумя детьми потребовалось 8 лишних лет, чтобы добиться нового жилья

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что семье из аварийного дома на ул. Желиховского в «привокзалке» наконец-то предоставили новое жилье после прокурорского вмешательства.

Прокуратура Ленинского округа проверила соблюдение требований жилищного законодательства после обращения местной жительницы. Выяснилось, что в многоквартирном доме деформировались несущие части, дом был признан аварийным. Срок расселения устанавливался до конца 2014 года. В доме проживали 20 семей. 19 семей получили новое жилье раньше, а малоимущей семье с двумя детьми пришлось «ждать».

Чтобы защитить жилищные права граждан, много лет проживавших в аварийном доме, прокуратура потребовала у директора департамента жилищной политики устранить нарушения.

Наконец-то органы местного самоуправления приобрели жилое помещение для семьи заявителя.

В Омске два дома в Кировском и Октябрьском округе признали аварийными
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#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура Омской области#Новости#Дети#Переселение из аварийного жилья#Прокурорская проверка#Малоимущие
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