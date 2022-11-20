Странная просьба. Для чего собакам из омского приюта детские скейтборды

Напомним, Остапа нашли в феврале 2017 года возле мусорной кучи в Осташково. Передние лапы у него были отрублены. Зоозащитники долго лечили животное. Ветеринары пришли к выводу, что поставить протезы псу невозможно. Домой Остапа никто не забирает. А полтора года назад ему подарили специальную коляску, она была сложна в использовании. Аналогичная проблема у Пуфы. Ее вместе с другой собакой забрали из квартиры, где хозяйку подвело здоровье.