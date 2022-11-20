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Странная просьба. Для чего собакам из омского приюта детские скейтборды

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
иллюстрация

Собакам-инвалидам из омского приюта ищут скейтборды для передвижения

Животные повидали ужасы человеческой жестокости.

Благотворительный приют для собак «Друг» обратился к омичам со странной, на первый взгляд, просьбой. «У нас созрела одна идея, пока не будем раскрывать все подробности, но для ее реализации нам нужны детские скейтборды», — говорится на официальном сайте.

Доски для катания нужны отнюдь не для развлечений. Их хотят приспособить под особенных собак. У Пуфы и Остапа нет передних лапок. Как пояснили волонтеры, различные коляски в условиях приюта использовать неудобно. А животным все-таки надо передвигаться.

Напомним, Остапа нашли в феврале 2017 года возле мусорной кучи в Осташково. Передние лапы у него были отрублены. Зоозащитники долго лечили животное. Ветеринары пришли к выводу, что поставить протезы псу невозможно. Домой Остапа никто не забирает. А полтора года назад ему подарили специальную коляску, она была сложна в использовании. Аналогичная проблема у Пуфы. Ее вместе с другой собакой забрали из квартиры, где хозяйку подвело здоровье.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Приют для животных#Животные#Собаки
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