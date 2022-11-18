В Омской области за рулем автомобиля скончался водитель сельхозпредприятия

В Омской области эксперты выясняют все причины инцидента на трассе к деревне Александровка азовского немецкого национального района, где прямо во время движения умер водитель «ВАЗ-2107».
«Поступило сообщение, что около 15:05 в четверг, 17 ноября, за рулем автомобиля, которые ехал в сторону деревни скончался молодой мужчина. Никаких следов криминала на теле эксперты не обнаружили», — сообщили Городу55 источник в силовых структурах.
Как выяснили приехавшие на место оперативники, умершим оказался 33-летний житель деревни Новая Шараповка, который работал водителем в одном из сельхозпредприятий.
Отметим, что этот инцидент произошел на сельской трассе с малой интенсивностью движения, что позволило избежать большей трагедии.