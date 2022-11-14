Как накопить денег на Новый год

Кредитная карта — отличный вариант как для тех, кому немного не хватает, так и для тех, кто вообще ничего не успел накопить, ведь она предлагает сразу два льготных периода: 0% на год за покупку, совершённую в первый месяц использования, а с 31-го дня — ещё 100 дней без процентов. Получается, что можно шикарно встретить наступление Нового года, порадовать друзей и близких и ничего не переплатить, словно занял деньги у друга, а не у банка.