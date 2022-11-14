Как накопить денег на Новый год

Новый год — желанный и любимый многими праздник уже не за горами, — два с небольшим месяца пролетят быстро и незаметно. Уже сейчас у многих возникает вопрос: как отметить его с размахом, где взять денег на сказочное застолье, шикарные подарки, или путешествие мечты? Можно, конечно, использовать накопления. А если их нет?
Если время поджимает, то самым быстрым и удобным способом взять нужную сумму в долг без посещения банка станет кредитная карта. Альфа-Банк, например, предлагает ее с доставкой на дом. Все просто: никакой волокиты, никаких бумаг, — оформляете онлайн, тратите две минуты и «пропуск» в чудесный Новый год уже у вас в руках.
Кредитная карта — отличный вариант как для тех, кому немного не хватает, так и для тех, кто вообще ничего не успел накопить, ведь она предлагает сразу два льготных периода: 0% на год за покупку, совершённую в первый месяц использования, а с 31-го дня — ещё 100 дней без процентов. Получается, что можно шикарно встретить наступление Нового года, порадовать друзей и близких и ничего не переплатить, словно занял деньги у друга, а не у банка.
Еще один нюанс, — Новый год, да и любой другой праздник, отдых и развлечения — это не только подарки, но и рестораны, застолье, и развлечения. С кредитной картой Альфа-Банка можно легко сэкономить: партнеры банка возвращают кэшбек до 33% даже за мелкие траты, начинающиеся от 100 рублей. К примеру, возвраты делают маркетплейсы (купите чудесную гирлянду на елку), онлайн-кинотеатры (для романтического вечера после бурного застолья), сервисы такси (ну кто же ходит до дома пешком после новогоднего корпоратива). В общем, с кредиткой от Альфа-Банка можно начать готовится к Новому году уже сейчас.
А если, скажем, вы собираетесь провести новогодние каникулы всей семьей, тщательно и скрупулезно все планируете, то и тут кредитная карта Альфа-Банка будет как нельзя кстати. Сами понимаете, для долгого и размеренного отдыха с детьми первый попавшийся отель не подойдет: комнаты должны быть светлыми, сухими и комфортными. Желательно добавить к проживанию и трехразовое питание. И без познавательных экскурсий наследников не оставишь — в отличие от родителей, детям быстро наскучивает пассивный отдых.
Согласитесь, все перечисленное требует немалых вложений, копить на такое путешествие придется годами. Лучше оформить кредитную карту Альфа-Банка и гасить ее небольшими ежемесячными платежами и согреваться теплыми воспоминаниями.
Не откладывайте свой чудесный Новый год или любой другой отдых и развлечения на следующий год, а отдыхайте, празднуйте и веселитесь уже сегодня — вы это заслужили.
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