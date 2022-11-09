Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поддержка семей мобилизованных, пожар в детском саду и крупный обман. Омск в среду

9 ноября 13:59
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Губернатор Омской области поручил ввести компенсацию затрат на заработную плату при трудоустройстве родственников военнослужащих. Денежные средства в размере 46 тыс рублей направляются работодателю в течение двух месяцев после начала работы.

В Омской области ввели дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных
Узнать подробнее

Новость № 2. В омском детском саду произошел пожар. Горели вещи на первом этаже. Самостоятельно эвакуировались 55 детей и 20 сотрудников детского сада. Затем спасатели вывели еще 99 детей и 10 взрослых.

Пожар в детском садике. 154 юных омича эвакуировались
Узнать подробнее

Новость № 3. 43-летний омич стал жертвой очередных «сотрудников банка». Сначала аферисты оформили на мужчину кредит на 609 тыс рублей, а затем он лично оформил кредит на 800 тыс рублей. В итоге все деньги омич перевел на счет злоумышленников.

Все та же схема. Омич перевел 1,4 млн рублей «сотрудникам банка»
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Мобилизованные#Возгорание#Мошенники
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10