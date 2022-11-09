Новость № 3. 43-летний омич стал жертвой очередных «сотрудников банка». Сначала аферисты оформили на мужчину кредит на 609 тыс рублей, а затем он лично оформил кредит на 800 тыс рублей. В итоге все деньги омич перевел на счет злоумышленников.