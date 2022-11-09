Новость № 1. Губернатор Омской области поручил ввести компенсацию затрат на заработную плату при трудоустройстве родственников военнослужащих. Денежные средства в размере 46 тыс рублей направляются работодателю в течение двух месяцев после начала работы.
Новость № 2. В омском детском саду произошел пожар. Горели вещи на первом этаже. Самостоятельно эвакуировались 55 детей и 20 сотрудников детского сада. Затем спасатели вывели еще 99 детей и 10 взрослых.
Новость № 3. 43-летний омич стал жертвой очередных «сотрудников банка». Сначала аферисты оформили на мужчину кредит на 609 тыс рублей, а затем он лично оформил кредит на 800 тыс рублей. В итоге все деньги омич перевел на счет злоумышленников.