Пожар в детском садике. 154 юных омича эвакуировались

К месту происшествия были направлены семь единиц техники и 30 человек личного состава. Потушили в 11:33, площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет, на месте так же работала бригада скорой помощи. Всего детском саду находилось 154 ребенка и 30 сотрудников.