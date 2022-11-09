Пожар в детском садике. 154 юных омича эвакуировались

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что сегодня утром, в 11:13 диспетчеру 101 поступило сообщение о дыме в детском саду № 168 в Советском округе. На момент прибытия пожарной службы в садике горели вещи на первом этаже.
К месту происшествия были направлены семь единиц техники и 30 человек личного состава. Потушили в 11:33, площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет, на месте так же работала бригада скорой помощи. Всего детском саду находилось 154 ребенка и 30 сотрудников.
До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 55 детей и 20 сотрудников детского сада. Спасатели вывели еще 99 детей и 10 взрослых.
Прокуратура Советского округа проводит проверку по факту пожара, как сообщили в пресс-службе.