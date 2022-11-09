В Омской области ввели дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных

По сообщению министерства труда и социального развития Омской области, Александр Бурков поручил ввести дополнительную меру поддержки занятости семей мобилизованных, а именно компенсацию затрат на заработную плату при устройстве на работу родственников военнослужащих.
Финансовая поддержка на одного человека — 46 тыс рублей. Средства направляются работодателю в течение двух месяцев после трудоустройства, он в свою очередь может компенсировать расходы на зарплату или повышение размера оплаты труда.
Компенсация затрат распространяется на супругу мобилизованного, на совершеннолетних детей, а также на родителей, не достигших пенсионного возраста. При этом, соискатели обязательно должны быть зарегистрированы в центре занятости, добавили в ведомстве.
Добавим, что эта программа будет действовать и в 2023 году.
Напомним, ранее Александр Бурков выпустил указ о социальной поддержке семей мобилизованных омичей. Подробнее о льготах и всех мерах поддержки можно узнать здесь: