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В Омской области ввели дополнительную меру поддержки для семей мобилизованных

9 ноября 11:57
Фото: Министерство труда и социального развития Омской области
Речь идет о компенсации затрат на заработную плату при трудоустройстве.

По сообщению министерства труда и социального развития Омской области, Александр Бурков поручил ввести дополнительную меру поддержки занятости семей мобилизованных, а именно компенсацию затрат на заработную плату при устройстве на работу родственников военнослужащих.

Финансовая поддержка на одного человека — 46 тыс рублей. Средства направляются работодателю в течение двух месяцев после трудоустройства, он в свою очередь может компенсировать расходы на зарплату или повышение размера оплаты труда.

Компенсация затрат распространяется на супругу мобилизованного, на совершеннолетних детей, а также на родителей, не достигших пенсионного возраста. При этом, соискатели обязательно должны быть зарегистрированы в центре занятости, добавили в ведомстве.

Добавим, что эта программа будет действовать и в 2023 году.

Напомним, ранее Александр Бурков выпустил указ о социальной поддержке семей мобилизованных омичей. Подробнее о льготах и всех мерах поддержки можно узнать здесь:

Пакет помощи семьям омских мобилизованных собран и упакован. Вышел указ губернатора
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#Юлия Бармина#Общество#Мобилизованные#Семья#Поддержка
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