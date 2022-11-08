Тушите свет. Администрация Омска прокомментировала, в каком году ждать света на улице

После публикации этой жалобы в группе Город55, мы предложили омичам рассказать в комментариях, где еще имеются проблемы с освещением. К сожалению, таких мест набралось немало. Неравнодушные омичи рисовали карты, возмущались, поделились тем, где в Омске ходить вечером страшнее всего.