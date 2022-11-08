Тушите свет. Администрация Омска прокомментировала, в каком году ждать света на улице

Подписчица сообщала редакции, что на улице 22 Апреля у остановки «Хлебозавод» уже больше недели нет освещения на пешеходном переходе.
«Водители могу просто не заметить человека. Компания, которая занимается уличным освещением, обратите внимание на ситуацию!», — жаловалась омичка.
После публикации этой жалобы в группе Город55, мы предложили омичам рассказать в комментариях, где еще имеются проблемы с освещением. К сожалению, таких мест набралось немало. Неравнодушные омичи рисовали карты, возмущались, поделились тем, где в Омске ходить вечером страшнее всего.
«Ул. Бетховена центральная и должна быть с освещением, и оно есть. Только от дома 22 до дома 25! А от дома 1 и до 22 где освещение? А раньше было»; «Страшная улица Малиновского от проспекта Королева до остановки! Тропа ужаса в вечернее время»; «Лукьяновка. Во всем микрорайоне нет ни одного фонаря. Вечером приезжаешь с работы, идешь с остановки до дома и думаешь, как ноги не сломать. Ребенок вечером едет с тренировки и также идет», — вот лишь несколько примеров жалоб омичей.
Массовость адресных жалоб заметили в омской мэрии. Сотрудники официального паблика Омска ответили горожанам в комментариях. В основном, ссылались на то, что из-за предельного дефицита городского бюджета наружное освещение проводят приоритетно на тех улицах, по которым имеется судебное распоряжение.