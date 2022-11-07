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В Омске нашелся заборный вор, спонтанно «откусивший» ограждение рухнувшего дома

7 ноября 13:55
Фото: Город55

Омич украл из ограждения аварийного дома профнастила на 140 тыс. рублей

Сначала омич сказал, что похитил забор аварийного дома случайно. Потом выяснилось, как на самом деле пропал забор аварийного дома.

Пресс-служба УМВД по Омской области сообщила о задержании заборного вора.

Напомним, из управления по благоустройству Советского округа в полицию обратились по поводу пропажи забора из профлиста на сумму 140 тыс. рублей. В ночь на 2 ноября исчез забор, ограждавший аварийный дом № 53 на ул. 20 Партсъезда.

Полицейские, в связи с обращением, задержали 21-летнего жителя «Нефтяников». Молодой человек сначала озвучил версию, что совершил преступление спонтанно — проходил мимо забора и решил его снять. Просто так.

На допросе выяснились истинные мотивы. Подозреваемый готовился к краже заранее. С помощью кусачек два часа демонтировал профнастил в ночи. Чтобы переправить украденное на заброшенный дачный участок, остановил на улице «ГАЗель». Водителю заплатил 500 рублей. Также привлек двух случайных прохожих в качестве грузчиков. Услуги каждого обошлись в тысячу рублей. Теперь на ночного «нанимателя» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Украли забор. В Омске пропало ограждение вокруг рухнувшего дома
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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#Хищение#Забор#Аварийный дом#Видео
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