В Омске нашелся заборный вор, спонтанно «откусивший» ограждение рухнувшего дома

Пресс-служба УМВД по Омской области сообщила о задержании заборного вора.
Напомним, из управления по благоустройству Советского округа в полицию обратились по поводу пропажи забора из профлиста на сумму 140 тыс. рублей. В ночь на 2 ноября исчез забор, ограждавший аварийный дом № 53 на ул. 20 Партсъезда.
Полицейские, в связи с обращением, задержали 21-летнего жителя «Нефтяников». Молодой человек сначала озвучил версию, что совершил преступление спонтанно — проходил мимо забора и решил его снять. Просто так.
На допросе выяснились истинные мотивы. Подозреваемый готовился к краже заранее. С помощью кусачек два часа демонтировал профнастил в ночи. Чтобы переправить украденное на заброшенный дачный участок, остановил на улице «ГАЗель». Водителю заплатил 500 рублей. Также привлек двух случайных прохожих в качестве грузчиков. Услуги каждого обошлись в тысячу рублей. Теперь на ночного «нанимателя» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».