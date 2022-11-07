В Омске нашелся заборный вор, спонтанно «откусивший» ограждение рухнувшего дома

На допросе выяснились истинные мотивы. Подозреваемый готовился к краже заранее. С помощью кусачек два часа демонтировал профнастил в ночи. Чтобы переправить украденное на заброшенный дачный участок, остановил на улице «ГАЗель». Водителю заплатил 500 рублей. Также привлек двух случайных прохожих в качестве грузчиков. Услуги каждого обошлись в тысячу рублей. Теперь на ночного «нанимателя» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».