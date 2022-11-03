Украли забор. В Омске пропало ограждение вокруг рухнувшего дома

Накануне, 2 ноября, в паблике «Нам в Омске жить» появилась жалоба от омичей. Горожане рассказали, что обнаружили пропажу забора, который установили вокруг дома № 53 на улице 20 Партсъезда.
Напомним, это тот самый дом, у которого в середине августа рухнула стена. Здание признали аварийным, а по факту обрушения завели уголовное дело.
В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что забор украли неизвестные. Сейчас сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» занимаются его восстановлением.
«По факту кражи забора специалисты администрации Советского округа обратились в полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В отделе полиции 8 УМВД России по городу Омску зарегистрирована информация».