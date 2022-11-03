Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Украли забор. В Омске пропало ограждение вокруг рухнувшего дома

3 ноября 04:20
Фото: Город55

В Омске украли забор, установленный вокруг рухнувшего дома на Партсъезда

В мэрии рассказали, что забор украли неизвестные. Сейчас забор устанавливают заново.

Накануне, 2 ноября, в паблике «Нам в Омске жить» появилась жалоба от омичей. Горожане рассказали, что обнаружили пропажу забора, который установили вокруг дома № 53 на улице 20 Партсъезда.

Напомним, это тот самый дом, у которого в середине августа рухнула стена. Здание признали аварийным, а по факту обрушения завели уголовное дело.

В пресс-службе мэрии Омска прокомментировали эту ситуацию. В ведомстве рассказали, что забор украли неизвестные. Сейчас сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» занимаются его восстановлением.

«По факту кражи забора специалисты администрации Советского округа обратились в полицию, — рассказали в пресс-службе ведомства. — В отделе полиции 8 УМВД России по городу Омску зарегистрирована информация».
В Омске обрушилась стена аварийного дома
Узнать подробнее
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Обрушение дома#Обрушение#Забор
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10