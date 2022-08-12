В Омске обрушилась стена аварийного дома

В омских Нефтяниках сегодня, 12 августа, около 16:30 обвалилась стена жилого дома на улице 20 Партсъезда, 53. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет. Жители Нефтяников сообщают, что по проспекту Мира за 10 минут проехало порядка 10 пожарных машин и карет скорой помощи.