В Омске обрушилась стена аварийного дома

В омских Нефтяниках сегодня, 12 августа, около 16:30 обвалилась стена жилого дома на улице 20 Партсъезда, 53. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет. Жители Нефтяников сообщают, что по проспекту Мира за 10 минут проехало порядка 10 пожарных машин и карет скорой помощи.
В пресс-службе мэрии города сообщили, что на место выехал мэр Омска Сергей Шелест, специалисты округа, департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности для проведения текущего оценки состояния здания.
«Территория будет огорожена, о принимаемых мерах будет информация предоставлена в дальнейшем», — уточнили в мэрии.
В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что на месте работают спасатели.