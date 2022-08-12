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В Омске обрушилась стена аварийного дома

В Омске обрушилась стена аварийного дома

Вчера, 17:03
Фото: 1MI
В здании обвалился один из подъездов.

В омских Нефтяниках сегодня, 12 августа, около 16:30 обвалилась стена жилого дома на улице 20 Партсъезда, 53. На месте работают спасатели, информации о пострадавших пока нет. Жители Нефтяников сообщают, что по проспекту Мира за 10 минут проехало порядка 10 пожарных машин и карет скорой помощи.

В пресс-службе мэрии города сообщили, что на место выехал мэр Омска Сергей Шелест, специалисты округа, департамента городского хозяйства, департамента общественной безопасности для проведения текущего оценки состояния здания.

«Территория будет огорожена, о принимаемых мерах будет информация предоставлена в дальнейшем», — уточнили в мэрии.

В ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что на месте работают спасатели.

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