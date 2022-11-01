У начальника омского отдела полиции № 7 обыскали дом и кабинет

По его месту работы и жительства прошли полномасштабные обыски. Следствию необходимо собрать все доказательства и установить обстоятельства, при которых представитель закона решился сам преступить закон. Следствие опубликовало фотографии, из которых видно, что изучить предстоит каждый документ. У начальника отдела полиции должно быть немало бумаг.