У начальника омского отдела полиции № 7 обыскали дом и кабинет

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Омской области, в настоящее время начальник омского отдела полиции № 7 задержан. Он подозревается в превышении полномочий из личной корысти.
По его месту работы и жительства прошли полномасштабные обыски. Следствию необходимо собрать все доказательства и установить обстоятельства, при которых представитель закона решился сам преступить закон. Следствие опубликовало фотографии, из которых видно, что изучить предстоит каждый документ. У начальника отдела полиции должно быть немало бумаг.
Также обыски прошли в торговых павильонах индивидуальной предпринимательницы, которую «крышевал» начальник отдела полиции. Она торговала нелегальной табачной продукцией.