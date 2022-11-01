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У начальника омского отдела полиции № 7 обыскали дом и кабинет

1 ноября 07:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Обыски прошли у представителя закона, преступившего закон. По делу Антона Козлова идет следствие.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР Омской области, в настоящее время начальник омского отдела полиции № 7 задержан. Он подозревается в превышении полномочий из личной корысти. 

По его месту работы и жительства прошли полномасштабные обыски. Следствию необходимо собрать все доказательства и установить обстоятельства, при которых представитель закона решился сам преступить закон. Следствие опубликовало фотографии, из которых видно, что изучить предстоит каждый документ. У начальника отдела полиции должно быть немало бумаг.

Фото: Пресс-служба Су СКР Омской области

Также обыски прошли в торговых павильонах индивидуальной предпринимательницы, которую «крышевал» начальник отдела полиции. Она торговала нелегальной табачной продукцией.

Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова
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#Дарья Зыкова#СУ СКР#Новости#Омск#Уголовное дело#Обыск#Расследование#Полицейский
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