Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова

Как выяснили следователи, начальник отела полиции № 7 УМВД России по Омску покровительствовал знакомой индивидуальной предпринимательнице в торговле немаркированным табаком. Помогал Антон Козлов из корыстной заинтересованности. Отдавал указания, чтобы бизнес-леди не привлекали к уголовной и административной ответственности.