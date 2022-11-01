Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что на основании материалов УФСБ на начальника омского отдела полиции Антона Козлова в СУ СКР Омской области завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Как выяснили следователи, начальник отела полиции № 7 УМВД России по Омску покровительствовал знакомой индивидуальной предпринимательнице в торговле немаркированным табаком. Помогал Антон Козлов из корыстной заинтересованности. Отдавал указания, чтобы бизнес-леди не привлекали к уголовной и административной ответственности.
Подозреваемый задержан еще вчера сотрудниками спецподразделения УФСБ совместно с сотрудниками Росгвардии. На рабочем месте и у него дома ведутся обыски. Также проведены обыски в торговых павильонах «подопечной» Антона Козлова.
Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.
Руководство регионального УМВД назначило служебную проверку. При подтверждении вины Козлова он понесет наказание в установленном законом порядке, добавили в омской полиции.