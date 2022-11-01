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Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова

1 ноября 06:44
Пресс-служба СУ СКР Омской области

Начальника омского отдела полиции № 7 Козлова задержали из-за сигарет

На начальника омского отдела полиции завели уголовное дело. Оглашены подробности и причины вчерашнего задержания.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что на основании материалов УФСБ на начальника омского отдела полиции Антона Козлова в СУ СКР Омской области завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Как выяснили следователи, начальник отела полиции № 7 УМВД России по Омску покровительствовал знакомой индивидуальной предпринимательнице в торговле немаркированным табаком. Помогал Антон Козлов из корыстной заинтересованности. Отдавал указания, чтобы бизнес-леди не привлекали к уголовной и административной ответственности.

Подозреваемый задержан еще вчера сотрудниками спецподразделения УФСБ совместно с сотрудниками Росгвардии. На рабочем месте и у него дома ведутся обыски. Также проведены обыски в торговых павильонах «подопечной» Антона Козлова.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.

Руководство регионального УМВД назначило служебную проверку. При подтверждении вины Козлова он понесет наказание в установленном законом порядке, добавили в омской полиции. 

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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#СУ СКР#ФСБ#Уголовное дело
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